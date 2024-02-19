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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тухель устроил в «Баварии» выходные после трёх поражений

19 Февраля 2024 • 23:34 Комментировать (1)
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

«Бавария» угодила в неудачную полосу. В трёх последних матчах против «Байера», «Лацио» и «Бохума» мюнхенцы проигрывали.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил, что команде нужно перезагрузиться. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на журналиста Керри Хау, наставник мюнхенцев устроил футболистам несколько выходных дней. «Бавария» возобновит работу в среду.

Ближайший матч чемпионата Германии «Бавария» проведёт в субботу, 24 февраля, - против «РБ Лейпцига» на своём поле. На текущий момент команда Тухеля отстаёт от лидирующего «Байера» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
20 Февраля 2024 в 00:09
Решение странное, но, посмотрим.
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