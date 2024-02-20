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Романо оценил шансы на переход Альфонсо Дэвиса в «Барселону»

20 Февраля 2024 • 11:46 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Авторитетный журналист Фабрицио Романо оценил вероятность перехода левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в каталонскую «Барселону». Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» провело переговоры с агентами канадца.

«Представители игрока действительно недавно находились в Барселоне, но мне неизвестно, имели ли место быть переговоры. У «Барселоны» на позиции левого защитника есть Бальде, а Дэвис хочет большую зарплату. Думаю, сделка выглядит очень сложной для воплощения», – цитирует Романо Caught Offside.

Напомним, Дэвис является одной из главных целей мадридского «Реала» на грядущее лето.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Альфонсо Дэвис Фабрицио Романо ещё теги

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