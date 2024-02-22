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«Бавария» готова назначить тренера, не говорящего по-немецки

22 Февраля 2024 • 00:51 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

В «Баварии» не считают языковой барьер серьёзной проблемой.

В среду клуб объявил о расставании с Томасом Тухелем – специалист покинет должность по окончании сезона. Пока неизвестно, кто заменит нынешнего рулевого мюнхенцев, однако руководство гранда Бундеслиги уже изучает различные варианты. По сведениям журналиста Франка Линкеша, знание немецкого языка не является обязательным требованием для будущего рулевого «Баварии». Это увеличивает шансы на приход Зинедина Зидана. Француз, напомним, не имеет работы с момента ухода из мадридского «Реала» в 2021 году. 

В числе кандидатов на пост в «Баварии» также фигурируют Ханс-Дитер Флик, Уле Гуннар Сульшер и Хаби Алонсо.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зинедин Зидан Томас Тухель ещё теги

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Сегодня, 22 Февраля
00:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова назначить тренера, не говорящего по-немецки
00:07 · Германия. Бундеслига
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