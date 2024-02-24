Кейн находится всего в пяти голах от личного бомбардирского рекорда

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн сделал очередной шаг к обновлению собственного рекорда.

Форвард мюнхенцев поразил ворота «РБ Лейпцига» на 56-й минуте сегодняшнего поединка. Для англичанина это уже 26-й забитый мяч в нынешнем розыгрыше Бундеслиги – лишь трижды в карьере ему удавалось забить больше мячей в рамках чемпионата за одну кампанию. Рекорд звёздного форварда – по 30 взятий ворот в АПЛ в сезонах-2022/23 и 2017/18. Таким образом, Кейну осталось забить лишь пять раз в Бундеслиге-2023/24, чтобы превзойти свой самый высокий бомбардирский показатель.

Напомним, что Гарри Кейн перешёл в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма».