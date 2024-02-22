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Алонсо ответил на слухи о «Ливерпуле» и «Баварии»

22 Февраля 2024 • 16:00 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
23.02 22:30

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо не стал отрицать, что в будущем может возглавить мюнхенскую «Баварию» или «Ливерпуль». Оба клуба считают своего бывшего игрока приоритетным кандидатом на пост главного тренера.

«Бавария» и «Ливерпуль»? Не могу сказать ничего нового. Сейчас я являюсь тренером леверкузенского «Байера», ничего нового сказать не могу. Получал ли я звонок от «Баварии»? Это лишь гипотетически», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

«Ливерпуль» летом останется без Юргена Клоппа, а «Баварию» по окончании сезона покинет Томас Тухель. «Байер» сейчас уверенно возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с отрывом в 8 очков от второй строчки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо

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