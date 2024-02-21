Флик не горит желанием возглавлять «Баварию», руководство мюнхенцев тоже сомневается в тренере

Бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик не горит желанием возвращаться в мюнхенскую команду. Руководство «красной машины» также сомневается в кандидатуре специалиста. Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох.

Отмечается, что Флик не хочет быть для «Баварии» тренером на краткосрочную перспективу. Немца больше привлекает долгосрочный проект «Барселоны». Летом он может сменить на посту тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

Напомним, «Бавария» пока не собирается увольнять Томаса Тухеля. Немца планируют оставить до лета, но если результаты команды будут становиться хуже, руководство задумается об отставке в ближайшие недели.