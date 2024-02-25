Президент «Баварии» – о борьбе за чемпионство: «Мы никогда не сдадимся»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер верит в то, что команде удастся обойти «Байер» по итогам сезона.

В субботу мюнхенский гранд обыграл в родных стенах «РБ Лейпциг» (2:1). Ранее «Байер» с тем же счётом одолел «Майнц», поэтому отрыв от «Баварии» остался прежним – восемь очков.

«Мы никогда не сдадимся, – ответил Хайнер на вопрос о борьбе за титул Бундеслиги. – Уход Тухеля? Нам пришлось реагировать, поскольку мы были недовольны развитием событий. Конечно, Томас разочарован», – приводит журналист Георг Хольцнер слова президента «Баварии».

До завершения чемпионата Германии осталось 11 туров. По окончании сезона Томас Тухель оставит свой пост.