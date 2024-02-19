«Барселона» провела переговоры по трансферу защитника «Баварии»

Каталонская «Барселона» ближайшим летом может пополнить свои ряды защитником мюнхенской «Баварии». По информации от Jijantes, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку провёл переговоры с агентами левого защитника Альфонсо Дэвиса.

Напомним, 23-летний канадец является одной из главных трансферных целей мадридского «Реала» на ближайшее лето. Альфонсо пока не может договориться с «Баварией» о продлении контракта. Действующее соглашение фуллбека с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро, но «Бавария» может сделать скидку из-за ситуации с контрактом.