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«Барселона» провела переговоры по трансферу защитника «Баварии»

19 Февраля 2024 • 15:43 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Каталонская «Барселона» ближайшим летом может пополнить свои ряды защитником мюнхенской «Баварии». По информации от Jijantes, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку провёл переговоры с агентами левого защитника Альфонсо Дэвиса.

Напомним, 23-летний канадец является одной из главных трансферных целей мадридского «Реала» на ближайшее лето. Альфонсо пока не может договориться с «Баварией» о продлении контракта. Действующее соглашение фуллбека с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро, но «Бавария» может сделать скидку из-за ситуации с контрактом.

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Бавария Барселона Деку Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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