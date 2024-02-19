Кейн: «Наши выступления и результаты ниже того уровня, которого мы от себя ждём»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал последние выступления своей команды. На прошлой неделе мюнхенский клуб сперва проиграл римскому «Лацио» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, а затем «Бохуму» в чемпионате Германии.

«Наши выступления и результаты ниже того уровня, которого мы от себя ждём. Мы должны собраться вместе и двигаться вперёд. Впереди важные матчи, в которых мы можем исправить ситуацию», – написал Кейн в социальных сетях.

Отставание «Баварии» от лидирующего леверкузенского «Байера» составляет 8 очков в турнирной таблице Бундеслиги. В этом розыгрыше чемпионата Германии осталось сыграть 12 матчей.