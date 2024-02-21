Неудачи Тухеля в «Баварии» не повлияли на его репутацию в АПЛ

Неудачи Томаса Тухеля на посту главного тренера мюнхенской «Баварии» не повлияли на репутацию специалиста в Англии. На туманном Альбионе понимают, что немец столкнулся в «Баварии» с большими сложностями.

По информации от The Telegraph, в Англии считают, что в «Баварии» у футболистов по-прежнему остаётся большая власть в раздевалке. По версии источника, руководство не борется с большим эго игроков, а поощряет это явление. Также Тухелю помешала критики со стороны бывших футболистов и руководства «Баварии».

Источник отмечает, что после отъезда из Мюнхена Тухель хотел бы вернуться в Англию, где ранее возглавлял лондонский «Челси».