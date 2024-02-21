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«Байер» отпустит Хаби Алонсо летом бесплатно, если испанец решит уйти

21 Февраля 2024 • 13:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Лутон Таун
1 1.20 X 7.40 2 12.50
Через 8 ч. 29 мин.

Леверкузенский «Байер» летом будет готов отпустить своего главного тренера Хаби Алонсо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец сможет беспрепятственно уйти, если примет соответствующее решение.

В контракте Алонсо с «Байером» не прописана никакая сумма компенсации. «Фармацевты» будут готовы отпустить специалиста бесплатно, если тот решит начать новую главу в другом клубе.

Напомним, Хаби Алонсо является главной целью на пост главного тренера для двух топ-клубов, за которые раньше выступал в качестве футболиста. Речь идёт о «Ливерпуле» и мюнхенской «Баварии».

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