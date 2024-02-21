«Байер» отпустит Хаби Алонсо летом бесплатно, если испанец решит уйти

Леверкузенский «Байер» летом будет готов отпустить своего главного тренера Хаби Алонсо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец сможет беспрепятственно уйти, если примет соответствующее решение.

В контракте Алонсо с «Байером» не прописана никакая сумма компенсации. «Фармацевты» будут готовы отпустить специалиста бесплатно, если тот решит начать новую главу в другом клубе.

Напомним, Хаби Алонсо является главной целью на пост главного тренера для двух топ-клубов, за которые раньше выступал в качестве футболиста. Речь идёт о «Ливерпуле» и мюнхенской «Баварии».