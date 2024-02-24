«Бавария» пока не определилась, будет ли покупать Тео Эрнандеса

Мюнхенская «Бавария» всё ещё рассматривает вариант с трансфером левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красная машина» пока не предпринимает конкретных действий для трансфера француза.

Переход Эрнандеса в «Баварию» станет более реальным в том случае, если мюнхенцы летом продадут Альфонсо Дэвиса, у которого в 2025 году истекает контракт. В трансфере канадца активно заинтересован мадридский «Реал».

26-летний Эрнандес в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.