«Бавария» ещё не контактировала с Зиданом

Мюнхенская «Бавария» пока не выходила на связь с бывшим тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом. Несмотря на это, по информации от журналиста Кристиана Фалька, сам француз заинтересован в работе.

Ранее Зинедин не горел желанием работать в странах, где не знает государственного языка. Тем не менее, ради «Баварии» французский специалист готов сделать исключение и взяться за работу.

Напомним, Зидан за свою тренерскую карьеру трижды становился обладателем Лиги чемпионов во главе мадридского «Реала». Зинедин находится без работы с лета 2021 года – с тех пор, как покинул «королевский клуб».