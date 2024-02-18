Романо: «Будущее Тухеля решится в ближайшее время»

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил возможное увольнение главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

Положение наставника стало критическим после третьего подряд проигранного матча – на этот раз мюнхенцы уступили «Бохуму» (2:3). Теперь отставание от лидирующего в турнирной таблице Бундеслиги «Байера» составляет восемь очков. Кроме того, напомним, «Бавария» уступила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

По сведениям Романо, работа Тухеля действительно находится под серьёзной угрозой. В ближайшее время состоится встреча президента и директоров клуба, на которой, вероятно, и будет решено отправить специалиста в отставку.

В следующем матче «Бавария» примет на своём поле «РБ Лейпциг». Поединок состоится 24 февраля.