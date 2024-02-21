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«Бавария» присматривается к тренеру из АПЛ

21 Февраля 2024 • 22:37 Комментировать
Астон Вилла
...
Ноттингем Форест
24.02 18:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери попал на радары «Баварии».

По окончании сезона мюнхенский клуб покинет нынешний рулевой Томас Тухель, о чём было объявлено официально в среду. Сейчас в «Баварии» изучают кандидатуры потенциальных сменщиков немца, и Эмери – один из специалистов, находящихся в списке интересов гранда Бундеслиги, докладывает Kicker. Отмечается, что в «Баварии» внимательно следят за успехами испанского наставника в «Астон Вилле».

Ещё одним кандидатом на пост во главе коллектива из Мюнхена, напомним, считается Зинедин Зидан, не имеющий тренерской работы с 2021 года.

«Астон Вилла» под руководством Эмери занимает четвёртое место в АПЛ после 25 туров.

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