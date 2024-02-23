«Бавария» начала переговоры с Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может заменить Томаса Тухеля на посту наставника «Баварии».

Ранее стало известно, что Тухель покинет клуб в конце текущего сезона.

Как утверждает Sky Sport DE, в понедельник Макс Эберль официально станет новым членом спортивного совета «Баварии». Сообщается, что Эберль вместе со спортивным директором клуба Кристофом Фройндом будут настаивать на кандидатуре Алонсо. При этом отмечается, что мюнхенцы уже вступили в переговоры с испанским тренером.

По данным источника, «Баварию» ждет глобальная перестройка, во главе которой встанут Эберль и Фройнд.

После 22 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков.