Ули Хёнесс может назначить на пост тренера «Баварии» своего племянника

Член совета директоров «Баварии» Ули Хёнесс рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера своего родственника. Речь идёт о наставнике «Штутгарта» Себастьяне Хёнесе, который является племянником Ули.

Под руководством 41-летнего специалиста «Штутгарт» в нынешнем сезоне является одной из самых забивных команд чемпионата Германии и занимает третье место в турнирной таблице. По информации от журналиста Кристиана Фалька, кандидатура Хёнеса уже обсуждается в «Баварии», но назначение Себастьяна состоится не раньше, чем летом.

Хёнес ранее работал в «Баварии» тренером молодёжки и дубля.