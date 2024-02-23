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Тель хочет остаться в «Баварии» слухи

23 Февраля 2024 • 10:36 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Вингер мюнхенской «Баварии» Матис Тель не хочет покидать команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 18-летний француз очень любит «Баварию» и хотел бы остаться в команде. При этом сообщается, что ему нужны гарантии игрового времени, но решающее слово будет за новым тренером «Баварии», который сменит Томаса Тухеля предстоящим летом.

В текущем сезоне Тель принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Теля составляет 50 миллионов евро.

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