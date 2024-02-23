Тель хочет остаться в «Баварии»

Вингер мюнхенской «Баварии» Матис Тель не хочет покидать команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 18-летний француз очень любит «Баварию» и хотел бы остаться в команде. При этом сообщается, что ему нужны гарантии игрового времени, но решающее слово будет за новым тренером «Баварии», который сменит Томаса Тухеля предстоящим летом.

В текущем сезоне Тель принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Теля составляет 50 миллионов евро.