«Барселона» возобновила интерес к полузащитнику «Баварии»

Каталонская «Барселона» возобновила свой интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиху. По информации от журналиста Адриана Санчеса, «сине-гранатовые» планирует возобновить контакты с окружением Йозуа Киммиха.

Ранее стало известно, что опытный немец недоволен своим положением в «Баварии». У футболиста испортились отношения с главным тренером Томасом Тухелем, который недостаточно ценит Йозуа. Учитывая всё перечисленное, а также истекающий через полтора года контракт, Киммих готов покинуть «Баварию» ближайшим летом.

Напомним, «Барселона» как раз находится в поисках нового опорника. Киммих может стать отличным решением для руководства «сине-гранатовых».