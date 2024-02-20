«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом

«ПСЖ» будет вынужден заплатить ПСВ Эйндховену дополнительные бонусы, если полузащитник Хави Симонс начнёт выступать за команду ближайшим летом. По информации от Le Parisien, если парижане вернут нидерландца в 2025 году, клуб будет свободен от обязательств перед ПСВ.

Напомним, в данный момент Симонс выступает в Германии за «РБ Лейпциг», где демонстрирует впечатляющую игру. 20-летний полузащитник отметился 6 голами и 7 результативными передачами в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

«ПСЖ» выкупил Симонса у ПСВ прошлым летом за 4 миллиона евро, после чего сразу отдал футболиста в аренду в «РБ Лейпциг».