Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом

20 Февраля 2024 • 11:09 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

«ПСЖ» будет вынужден заплатить ПСВ Эйндховену дополнительные бонусы, если полузащитник Хави Симонс начнёт выступать за команду ближайшим летом. По информации от Le Parisien, если парижане вернут нидерландца в 2025 году, клуб будет свободен от обязательств перед ПСВ.

Напомним, в данный момент Симонс выступает в Германии за «РБ Лейпциг», где демонстрирует впечатляющую игру. 20-летний полузащитник отметился 6 голами и 7 результативными передачами в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

«ПСЖ» выкупил Симонса у ПСВ прошлым летом за 4 миллиона евро, после чего сразу отдал футболиста в аренду в «РБ Лейпциг».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Февраля
11:09
«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом
19 Февраля
23:34
​Тухель устроил в «Баварии» выходные после трёх поражений 1
21:07
Стало известно, сколько времени уйдёт на восстановление Мазрауи
18:43
Тель: Мбаппе — лучший игрок, с которым я встречался на поле
18:22
Тель — о первом голе за «Баварию»: «В моей голове царил полный хаос»
15:43
«Барселона» провела переговоры по трансферу защитника «Баварии»
15:30
Тель попал в сферу интересов очередного топ-клуба из АПЛ
13:09
Тухель окончательно испортил отношения с Киммихом
12:33
Кейн: «Наши выступления и результаты ниже того уровня, которого мы от себя ждём»
11:51
Тухель не смог построить тесную связь с большинством игроков «Баварии»
11:40
«Бавария» мечтает о назначении Алонсо 1
10:32
Тухель: «Если бы Кейн реализовал момент в первом тайме, результат матча с «Бохумом» был бы другим»
10:25
Тухель прокомментировал удаление Упамекано во втором матче подряд
10:16
Брайан Сарагоса: «Не лучший результат, но я счастлив дебютировать за «Баварию»
01:10
В «Баварии» сомневаются в кандидатуре Флика
18 Февраля
22:20
Романо: «Будущее Тухеля решится в ближайшее время»
21:17
Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков ​«Барселона» выбрала нового тренера Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен подписать Кейна
11:09 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом
10:01 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбрала экстренную замену Тухелю
08:54 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может подписать звезду «Баварии»
05:21 · Германия. Бундеслига
​Источник: Конте мечтает о «Баварии» 1
19 Февраля
23:34 · Германия. Бундеслига
​Тухель устроил в «Баварии» выходные после трёх поражений 1
23:27 · Германия. Бундеслига
​Известна позиция Флика по возвращению в «Баварию»
23:18 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» может пригласить экс-тренера «Манчестер Юнайтед»
21:07 · Германия. Бундеслига
Стало известно, сколько времени уйдёт на восстановление Мазрауи слухи
18:59 · Германия. Бундеслига
​Звезда «Баварии» Киммих принял решение по будущему 1
18:43 · Германия. Бундеслига
Тель: Мбаппе — лучший игрок, с которым я встречался на поле
18:34 · Германия. Бундеслига
Тель: «Мане был для меня как старший брат»
18:22 · Германия. Бундеслига
Тель — о первом голе за «Баварию»: «В моей голове царил полный хаос»
18:05 · Англия. Премьер-лига
Калайджич порвал «кресты» в третий раз за пять лет
15:43 · Германия. Бундеслига
«Барселона» провела переговоры по трансферу защитника «Баварии»
Все новости
Рекомендуем