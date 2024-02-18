Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»

18 Февраля 2024 • 21:17 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Рувен Шрёдер ответил на вопрос о будущем полузащитника Хави Симонса.

20-летний футболист арендован у «ПСЖ» до конца текущего сезона. Согласно распространённой информации, грядущим летом нидерландец получит шанс проявить себя в составе парижского гранда, поскольку тому потребуется усиление в атаку после ухода Килиана Мбаппе.

«Симонс вернётся в «ПСЖ» летом, это не 18-месячная аренда. Мы можем попробовать арендовать его повторно в новом сезоне, но я не настроен оптимистично. Это будет зависеть от того, что решит сделать «ПСЖ» после завершения саги Мбаппе», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Шрёдера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Килиан Мбаппе Хави Симонс Рувен Шрёдер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
21:17
Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18 Моуринью может возглавить английский суперклуб
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3
3
2.12 3.45 3.25
Видео
174 мин
Бохум Бохум
Бавария Бавария
3
2
8.00 5.80 1.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
22:20 · Германия. Бундеслига
Романо: «Будущее Тухеля решится в ближайшее время»
21:54 · Германия. Бундеслига
Кейн побил рекорд Холанна в Бундеслиге
21:32 · Германия. Бундеслига
​Упамекано спустя четыре дня снова получил красную карточку
21:17 · Германия. Бундеслига
Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»
21:11 · Германия. Бундеслига
​Матч «Бохум» - «Бавария» возобновился после второго инцидента
21:06 · Германия. Бундеслига
Мазрауи получил травму
21:04 · Германия. Бундеслига
​Матч «Баварии» прерван во второй раз
20:44 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» после возобновления матча пропустила два гола и уступает «Бохуму»
19:59 · Германия. Бундеслига
​Матч «Баварии» прерван из-за фанатов
19:47 · Германия. Бундеслига
​То машинки, то самолётики: В Германии фанаты продолжают прерывать матчи
19:45 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» трижды отыгрывался в матче с «Айнтрахтом»
19:14 · Германия. Бундеслига
Горецка может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе слухи
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бохум» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
18:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила состав на игру против «Бохума»
18:09 · Германия. Бундеслига
В Германии случился суперкамбэк
Все новости
Рекомендуем