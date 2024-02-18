Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Рувен Шрёдер ответил на вопрос о будущем полузащитника Хави Симонса.

20-летний футболист арендован у «ПСЖ» до конца текущего сезона. Согласно распространённой информации, грядущим летом нидерландец получит шанс проявить себя в составе парижского гранда, поскольку тому потребуется усиление в атаку после ухода Килиана Мбаппе.

«Симонс вернётся в «ПСЖ» летом, это не 18-месячная аренда. Мы можем попробовать арендовать его повторно в новом сезоне, но я не настроен оптимистично. Это будет зависеть от того, что решит сделать «ПСЖ» после завершения саги Мбаппе», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Шрёдера.