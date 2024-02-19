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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» мечтает о назначении Алонсо

19 Февраля 2024 • 11:40 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
23.02 22:30

Мюнхенская «Бавария» мечтает о назначении на пост главного тренера своего бывшего футболиста Хаби Алонсо. По информации от The Athletic, испанский специалист является приоритетным кандидатом для руководства «красной машины».

В «Баварии» сомневаются в кандидатуре Ханса-Дитера Флика, который провалился на посту тренера сборной Германии. Что касается нынешнего наставника Томаса Тухеля, немец вряд ли останется в клубе на следующий сезон.

Под руководством Алонсо «Байер» в данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с отрывом в 8 очков от «Баварии». Леверкузенский клуб ни разу в своей истории не становился победителем чемпионата Германии.

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Бавария Хаби Алонсо Байер ещё теги

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