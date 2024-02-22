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​Стало известно, как игроки «Баварии» отреагировали на объявление об уходе Тухеля

22 Февраля 2024 • 20:03 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Во вторник «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель покинет тренерский мостик по завершению сезона. У команды был выходной, поэтому футболистам огласили информацию в среду.

Между тем, как стало известно немецкому Sky, большая часть игроков «Баварии» с удивлением отреагировала на новость об уходе Тухеля. По данным источника, в понедельник, когда тренер разбирал с игроками матч против «Бохума» (поражение 2:3), ничего не указывало на его уход.

В то же время руководители «Баварии» ожидают положительного эффекта от объявления об уходе Тухеля. Боссы мюнхенского клуба ждут хорошей реакции футболистов.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 24 февраля – против «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
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​Стало известно, как игроки «Баварии» отреагировали на объявление об уходе Тухеля
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