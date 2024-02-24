Кейн впервые за два года забил победный гол в компенсированное время

Дубль Гарри Кейна принёс «Баварии» победу над «РБ Лейпцигом» (2:1).

Мюнхенцы едва не допустили очередную осечку, но всё же вырвали три очка усилиями Гарри Кейна, забившего на 91-й минуте. По информации Opta, для английской суперзвезды это первый победный гол в компенсированное время с февраля 2022 года – тогда гол игрока на последних минутах принёс победу «Тоттенхэму» в гостевом поединке против «Манчестер Сити».

Гарри Кейн лидирует в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Бундеслиги с 27 забитыми мячами.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице, на восемь очков отставая от «Байера» за 11 туров до финиша.