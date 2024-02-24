Тухель отреагировал на слухи о назначении в «Барселону»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на слухи о назначении на пост наставника каталонской «Барселоны». Напомним, летом специалист будет освобождён от контракта с «Баварией».

«До конца сезона со мной ничего не произойдёт. У меня есть очень высокие профессиональные ожидания от себя. До конца сезона я думаю только о том, как помочь «Баварии», – цитирует Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Тухель в прошлом хотел поработать в чемпионате Испании. Правда, британская пресса утверждает, что в будущем немецкий специалист хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее тренировал лондонский «Челси».