«Бавария» установит рекорд Бундеслиги

Сегодня, 24 февраля, «Бавария» примет на своём поле «РБ Лейпциг» в рамках 23-го тура чемпионата Германии.

Данная игра станет 1000-й домашней для «Баварии» в Бундеслиге. Стоит сказать, что мюнхенский коллектив станет первым в истории чемпионата Германии, кто сыграет тысячу матчей на своем поле.

Стартовый свисток главного арбитра матча «Баварии» и «РБ Лейпцига» должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая пройдет на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в первом круге текущего сезона чемпионата Германии «Бавария» не смогла на выезде одолеть «РБ Лейпциг» (2:2).