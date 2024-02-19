Тель: Мбаппе — лучший игрок, с которым я встречался на поле

Вингер мюнхенской «Баварии» Матис Тель заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе является лучшим футболистом, против которого он играл.

— Лучший игрок, с которым я когда-либо встречался на поле? Я бы сказал, что это Килиан Мбаппе, — цитирует Теля Goal.

В сезоне-2023/24 Тель принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и оформил четыре ассиста.

«Бавария» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 50 баллов.

24 февраля подопечные Томаса Тухеля встретятся с «РБ Лейпцигом». Матч 23-го тура Бундеслиги должен будет стартовать в 20:30 по мск.

Тель: «Мане был для меня как старший брат»