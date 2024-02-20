Стало известно, что сказал Киммих после замены в матче с «Бохумом»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих был крайне недоволен своей заменой в недавнем матче против «Бохума».

Встреча завершилась поражением мюнхенцев со счётом 2:3. На 62-й минуте рулевой Томас Тухель принял решение заменить Киммиха, чем сильно разозлил игрока. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, после ухода с поля хавбек не стал сдерживаться: «Один из вас должен мне это объяснить!» – крикнул он Жольту Лёву, ассистенту Тухеля. «Как вы можете заменить меня сейчас?» – также недоумевал 29-летний футболист. Аргументация тренерского штаба его не убедила.

Отмечается также, что в понедельник между игроком и Томасом Тухелем состоялся разговор, однако ситуация осталась напряжённой.