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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» осознала, что не может продолжать сотрудничество с Тухелем

21 Февраля 2024 • 12:23 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Руководство мюнхенской «Баварии» в последние недели осознало, что не может продолжать сотрудничество с главным тренером Томасом Тухелем, с которым не ладят многие футболисты команды. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшуль.

Напомним, ранее ряд источников сообщил о том, что Тухель покинет свой пост, но руководство «Баварии» хочет закончить нынешний сезон с Томасом. Футболистам команды было сказано не искать никаких оправданий и выкладываться на максимум вплоть до окончания кампании.

«Бавария» отстаёт в чемпионской гонке Бундеслиги на 8 очков от лидирующего «Байера». До конца этого розыгрыша Бундеслиги осталось сыграть 12 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 21 Февраля
13:36 · Германия. Бундеслига
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13:17 · Англия. Премьер-лига
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«Бавария» осознала, что не может продолжать сотрудничество с Тухелем
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