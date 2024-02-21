«Бавария» осознала, что не может продолжать сотрудничество с Тухелем

Руководство мюнхенской «Баварии» в последние недели осознало, что не может продолжать сотрудничество с главным тренером Томасом Тухелем, с которым не ладят многие футболисты команды. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшуль.

Напомним, ранее ряд источников сообщил о том, что Тухель покинет свой пост, но руководство «Баварии» хочет закончить нынешний сезон с Томасом. Футболистам команды было сказано не искать никаких оправданий и выкладываться на максимум вплоть до окончания кампании.

«Бавария» отстаёт в чемпионской гонке Бундеслиги на 8 очков от лидирующего «Байера». До конца этого розыгрыша Бундеслиги осталось сыграть 12 матчей.