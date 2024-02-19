Тель — о первом голе за «Баварию»: «В моей голове царил полный хаос»

Нападающий «Баварии» Матис Тель рассказал о своих эмоциях от первого забитого мяча в составе мюнхенского клуба.

Напомним, 18-летний футболист выступает за немецкий гранд с лета 2022 года.

— Сначала я ничего не чувствовал. Мне казалось, что я нахожусь где-то в другом месте. Я был так счастлив. В моей голове царил полный хаос – поток хороших чувств. Это было здорово, — приводит слова Теля Goal.

В текущем сезоне футболист появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

После 22 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своей копилке 50 очков. Отставание команды Томаса Тухеля от «Байера» составляет восемь баллов.