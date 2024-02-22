«Ювентус» нацелился на форварда «Болоньи», но трансферу может помешать «Бавария»

Туринский «Ювентус» нацелился на трансфер нападающего «Болоньи», который стал одним из открытий этого сезона в Серии А. Речь идёт о лидере атаки команды Тьяго Мотты в лице Джошуа Зиркзее.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» проявляет к нидерландцу серьёзный интерес, но трансферу может помешать мюнхенская «Бавария». У немецкого клуба есть право первоочередного выкупа своего бывшего футболиста за 40 миллионов евро.

Зиркзее в этом розыгрыше итальянской Серии А отметился 9 голами и 3 результативными передачами. Ранее нападающего также связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед».