В «Баварии» пока не определились с заменой Тухелю

Руководство «Баварии» пока не определилось с тем, кто возглавит команду после ухода Томаса Тухеля. Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох.

Сегодня, 21 февраля, было официально объявлено о том, что немецкий специалист покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.

По сведениям Коха, поиски преемника Тухеля начнутся только сейчас. Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Баварии» может стать нынешний наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» в марте прошлого года. Под его руководством команда из Мюнхена сумела выиграть чемпионат Германии.