Тухель может покинуть «Баварию» раньше, если команда не пройдёт в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» недавно объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона. Тем не менее, если верить The Telegraph, есть вероятность, при которой немецкий специалист уйдёт раньше оговорённого срока.

Если «Бавария» не сможет пройти «Лацио» и добыть путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов, Тухеля вполне могут отправить в отставку уже в марте. Напомним, первый матч против «римлян» мюнхенцы проиграли на выезде с минимальным счётом 0:1.

Приоритетным кандидатом для «Баварии» на пост главного тренера считается Хаби Алонсо, который в данный момент помогает леверкузенскому «Байеру» лидировать в Бундеслиге с отрывом в восемь очков от второго места.