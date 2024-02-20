Деменко: «Тухель просто стал много брать на себя после победы в Лиге чемпионов»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал неудачные выступления «Баварии» в этом сезоне.

«В чемпионате Германии хочется похвалить «Байер». Никто не ждал, что они создадут такую конкуренцию. Говорят, что в «Баварии» игроки чуть ли не дрались с представителем тренерского штаба. Видно, что в команде не все в порядке. И это отражается на игре. В этом году «Бавария» уже не станет чемпионом. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Я болею за «Байер». Очень хочется, чтобы уже кто-то выиграл чемпионат помимо «Баварии». В том году мюнхенцы уже чудом стали чемпионами. Второй год подряд чудо случаться не должно. Так что пора прервать гегемонию.

Сейчас в «Баварии» обсуждается кандидатура Зидана. Это лучшее решение, в этом я уверен. Он - огромный авторитет, и это сыграет на плюс и футболистам. Так что это самый оптимальный вариант. «Бавария» - очень сильная команда. Тухель просто стал много брать на себя после победы в Лиге чемпионов, как мне кажется. То есть он начинает переоценивать собственные возможности. Пытается делать от него не зависящее. Такое бывает, когда после крупной победы самооценка поднимается. В таких случаях, наверное, нужна какая-то пауза и встряска», - сказал Деменко.