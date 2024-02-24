Тухель не возглавит «Вест Хэм» из-за любви к «Челси»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не исключает вариант с возвращение в Английскую премьер-лигу ближайшим летом. Ранее сообщалось, что в услугах немецкого специалиста заинтересован лондонский «Вест Хэм».

Тем не менее, если верить изданию Bild, Тухель откажет «молотобойцам». Томас не намерен возглавлять какой-либо лондонский клуб из-за любви к «Челси», с которым ранее выигрывал три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вариантами для Томаса являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», который летом покинет Юрген Клопп. Также Томас может возглавить каталонскую «Барселону».

Недавно «Бавария» официально сообщила, что Тухель летом покинет команду.