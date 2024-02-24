Нойер рассказал, как игроки «Баварии» восприняли новость об уходе Тухеля

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о скором уходе Томаса Тухеля.

Ранее на этой неделе стало известно, что рулевой покинет свой пост после завершения сезона. В первом матче после громкого объявления мюнхенцы обыграли «РБ Лейпциг» (2:1), прервав череду неудач.

«Это плохо сказывается на нашей репутации, поскольку мы не смогли добиться успеха с таким топ-тренером. Увольнение такого хорошего специалиста – также наша ответственность.

Мы хотим сохранять профессиональный подход до конца. Сегодня известия об уходе Тухеля никак не сказывались ни в его предматчевой речи, ни при подготовке. Он сделал всё максимально профессионально, мы были отлично готовы к игре», – сказал в интервью Sky Нойер.