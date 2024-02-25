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Кейн – о победе «Баварии»: «От нас требовалась реакция после недавних событий»

25 Февраля 2024 • 00:19 Комментировать
Бавария
2:1
РБ Лейпциг

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн побеседовал с журналистами после победы над «РБ Лейпцигом» (2:1).

Именно англичанин оформил дубль, позволивший команде Томаса Тухеля завершить безвыигрышную серию. Тренер, впрочем, в любом случае покинет клуб по окончании сезона – об этом было объявлено вскоре после поражения от «Бохума» в прошлой игре.

«Думаю, сегодня мы сыграли хорошо, мы были лучшей командой на поле от начала и до конца матча. Возможно, мы должны были забить ещё больше голов, особенно в первом тайме. Конечно, от нас требовалась реакция после недавних событий. Очень приятно забить два гола и помочь команде победить», – цитирует Bayern & Germany Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн РБ Лейпциг ещё теги

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Сегодня, 25 Февраля
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22:52 · Германия. Бундеслига
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22:26 · Германия. Бундеслига
Дубль Кейна позволил «Баварии» дожать «РБ Лейпциг»
22:19 · Германия. Бундеслига
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