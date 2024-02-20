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​Гендиректор «Баварии» удивил ответом на вопрос о будущем Тухеля

20 Февраля 2024 • 14:27 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

Ян-Кристиан Дризен, генеральный директор «Баварии», ответил на вопрос болельщика о будущем рулевого команды Томаса Тухеля. Фанаты подкараулили Дризена утром при подъезде на базу клуба.

На вопрос о том, уходит ли Тухель, Дризен лишь улыбнулся. Когда фанат попросил серьёзно ответить на вопрос, гендиректор клуба сказал лишь одно слово: «Посмотрим». Об этом пишет Bild.

Ответ Дризена не может не удивлять, ведь в воскресенье, после поражения от «Бохума», гендиректор «Баварии» говорил, что Тухель точно остаётся. Похоже, за несколько дней позиция Дризена стала уже не такой категоричной.

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Бавария Томас Тухель Ян-Кристиан Дризен ещё теги

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