«Бавария» может пригласить бывшего тренера сборной Италии после ухода Тухеля

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте в конце сезона может стать наставником «Баварии».

Итальянский журналист Матео Моретто сообщает, что специалист включён в шорт-лист мюнхенского клуба, однако в число приоритетных вариантов он не входит.

Дело в том, что руководство немецкой команды нацелилось на приглашение Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера», передаёт издание Football Italia.

В свою очередь, Конте хочет продолжить карьеру в Италии и ждёт возможности возглавить команду из этой страны. В то же время переход в «Баварию» он не исключает.

Ранее стало известно, что Томас Тухель покинет «Баварию» в конце текущего сезона.