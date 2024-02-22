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Чемпионат Германии. Бундеслига

Алонсо ответил, покинет ли «Байер» летом

22 Февраля 2024 • 15:48 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
23.02 22:30

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды ближайшим летом. Напомним, испанского специалиста хотят пригласить мюнхенская «Бавария» и английский «Ливерпуль». За оба клуба Хаби выступал во время футбольной карьеры.

«Останусь ли я в «Байере» на следующий сезон? В данный момент я предполагаю, что да», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, «Байер» в данный момент уверенно лидирует в немецкой Бундеслиге. Отрыв от второго места, на котором располагается мюнхенская «Бавария», составляет 8 очков. До конца чемпионата осталось 12 туров.

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Бавария Хаби Алонсо Байер ещё теги

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