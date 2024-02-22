Алонсо ответил, покинет ли «Байер» летом

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды ближайшим летом. Напомним, испанского специалиста хотят пригласить мюнхенская «Бавария» и английский «Ливерпуль». За оба клуба Хаби выступал во время футбольной карьеры.

«Останусь ли я в «Байере» на следующий сезон? В данный момент я предполагаю, что да», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, «Байер» в данный момент уверенно лидирует в немецкой Бундеслиге. Отрыв от второго места, на котором располагается мюнхенская «Бавария», составляет 8 очков. До конца чемпионата осталось 12 туров.