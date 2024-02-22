«Ливерпуль» контактировал с окружением Алонсо, как и «Бавария»

Английский «Ливерпуль» тоже вышел на связь с окружением главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, мерсисайдцы продолжают видеть в испанце главного кандидата на замену Юргену Клоппу, который покинет команду летом.

Источник сообщает, что «Бавария» ранее тоже контактировала с окружением Алонсо. По предварительным данным, испанец пока больше предпочитает вариант с мюнхенцами, нежели с «Ливерпулем».

Напомним, «Байер» Алонсо пока опережает «Баварию» в чемпионской гонке Бундеслиги на 8 очков. До конца чемпионата осталось сыграть 12 матчей.