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«Ливерпуль» контактировал с окружением Алонсо, как и «Бавария»

22 Февраля 2024 • 12:49 Комментировать
Байер Л
...
Майнц
23.02 22:30

Английский «Ливерпуль» тоже вышел на связь с окружением главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, мерсисайдцы продолжают видеть в испанце главного кандидата на замену Юргену Клоппу, который покинет команду летом.

Источник сообщает, что «Бавария» ранее тоже контактировала с окружением Алонсо. По предварительным данным, испанец пока больше предпочитает вариант с мюнхенцами, нежели с «Ливерпулем».

Напомним, «Байер» Алонсо пока опережает «Баварию» в чемпионской гонке Бундеслиги на 8 очков. До конца чемпионата осталось сыграть 12 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Хаби Алонсо Байер ещё теги

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