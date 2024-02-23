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«Бавария» обсудила с агентом Дэвиса будущее игрока

23 Февраля 2024 • 22:36 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
Через 20 ч. 25 мин.

Агент игрока «Баварии» Альфонсо Дэвиса провёл переговоры с руководством мюнхенского клуба. На встрече обсуждалось будущее защитника.

Как сообщает в соцсетях известный журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб ожидает, что канадец, вероятнее всего, покинет клуб в предстоящее летнее трансферное окно, чем продлит действующее до 2025 года соглашение.

Источник добавляет, что согласование личных условий между мадридским «Реалом» и Дэвисом не проблема.

«Сливочные» готовы заплатить максимум 40-50 млн евро. При этом в «Баварии» ожидают, что испанская команда попытается сбить стоимость, держа в уме небольшой срок контракт Дэвиса.


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