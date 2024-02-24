Ольмо поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо поделился ожиданиями от выездного матча с мюнхенской «Баварией» в рамках чемпионата Германии.

«Такие матчи – это нечто особенное. «Бавария» всегда является соперником, который нас мотивирует. В этом сезоне мы уже играли против них два раза. В первый раз мы одержали победу, а затем сыграли дома вничью. Теперь мы хотим обыграть «Баварию» на выезде. Обеим командам нужны очки, это точно будет топовый матч», – цитирует Ольмо официальный сайт «РБ Лейпцига».

Отметим, что «Бавария» в данный момент отстаёт в чемпионате от лидирующего «Байера» на 11 очков, имея при этом матч в запасе.