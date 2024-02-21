Лаймер полностью залечил травму

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер провёл первую полноценную тренировку в общей группе после травмы. Об этом сообщает Bild.

Напомним, последний раз 26-летний футболист выходил на поле 24 января. Изначально предполагалось, что на восстановление Лаймера уйдет от шести до восьми недель.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

24 февраля «Бавария» примет у себя дома «РБ Лейпциг» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.