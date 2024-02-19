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В «Баварии» сомневаются в кандидатуре Флика

19 Февраля 2024 • 01:10 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
24.02 20:30

«Бавария» не торопится возвращать Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера.

Команда пребывает в серьёзном кризисе под руководством Томаса Тухеля, и после поражения от «Бохума» (2:3) разговоры о скором увольнении нынешнего рулевого мюнхенцев разгорелись с новой силой. В Германии, впрочем, уже сообщили, что отставка пока не планируется. Эти сведения подтверждает Bild, также утверждающее, что на данный момент руководство «Баварии» просто не видит подходящих сменщиков для Тухеля. Основным вариантом считался Флик, однако Ули Хёнесс сомневается в его кандидатуре. Ожидается, что до конца сезона на тренерском посту мюнхенского гранда не произойдёт перемен.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год.

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Бавария Ули Хенесс Томас Тухель Ханс-Дитер Флик ещё теги

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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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