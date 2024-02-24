Саутгейт посетил матч Кейна в Мюнхене

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посетил матч 23-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «РБ Лейпцигом».

Встреча проходит в эти минуты в Мюнхене. «Бавария» вышла вперёд на 56-й минуте благодаря голу форварда сборной Англии Гарри Кейна, на которого, вероятно, и приехал посмотреть Саутгейт. На 70-й минуте усилиями Беньямина Шешко гости сравняли счёт.

Напомним, нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.

Саутгейт был назначен главным тренером сборной Англии в ноябре 2016 года. Под его руководством национальная команда выходила в финал Евро-2020, где уступила Италии.