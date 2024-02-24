Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал неудачные выступления «Баварии» под руководством Томаса Тухеля.

«Кто может заменить Тухеля в «Баварии»? Не знаю даже, честно. Мне кажется, что разницы особо нет. Все равно вообще. Я думаю, что результаты «Баварии» в этом сезоне – это не тренерская ошибка. Эти поражения – не тренерские. У каждой команды такое бывает. «Бавария» - это всегда топ-клуб. Он всегда находится в лидерах. Но у любой команды бывают какие-то срывы и спады. Это нормальная ситуация для любого клуба.

Бывает такое, когда просто что-то не получается по необъяснимой причине. Все мы люди. Игроки меняются тоже. «Бавария» идет на втором месте – она же не провалилась на дно таблицы. Сейчас очень хорош «Байер», а он давно ничего не выигрывал. Такое бывает. Не может же команда выигрывать все время. Тогда бы и футбол неинтересно было бы смотреть», - сказал Мостовой.