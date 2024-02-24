​Уткин дал прогноз на матч «Бавария» - «РБ Лейпциг»

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на субботний матч чемпионата Германии между «Баварией» и «РБ Лейпцигом».

«В свете последних событий, о которых все наслышаны, полагаю, что в матче «Бавария» - «РБ Лейпциг» у мюнхенцев будет особенно яростный настрой. Полагаю, что они постараются сами себя убедить в том, что чемпионат для них не закончился, и сезон для них не завершён. Это будет агрессивная игра, и «РБ Лейпцигу» иногда придётся грубить. Поэтому в этом матче я предлагаю поставить на «Тотал больше 4,5 жёлтых карточек», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.