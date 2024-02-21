«Бавария» и Тухель приняли решение расстаться в конце сезона

Мюнхенская «Бавария» приняла обоюдное решение с главным тренером Томасом Тухелем о расставании в конце сезона. Об этом утверждает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг. Официальное подтверждение ожидается совсем скоро.

Напомним, Томас возглавил «Баварию» в марте 2023 года и успел выиграть с командой чемпионский титул Бундеслиги. В этом сезоне «красная машина» под руководством Тухеля идёт на втором месте в чемпионата, отставая на 8 очков от первого места. В Лиге чемпионов команда проиграла «Лацио» в первом матче ⅛ финала.

Ранее сообщалось, что Тухель может возглавить «Барселону» ближайшим летом.