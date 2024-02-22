«Арсенал» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Баварии»

Лондонский «Арсенал» намерен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего мюнхенской «Баварии» Матиса Теля. По информации от издания Bild, «канониры» присоединились к гонке за 18-летним французом.

Ранее сообщалось, что Тель недоволен своим положением в «Баварии», но проблемы игрока в большей степени связаны с главным тренером Томасом Тухелем. Есть вероятность, что Матис покинет «Альянц Арену» ближайшим летом.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого француза в 50 миллионов евро. Ранее Тель выступал у себя на родине в составе «Ренна», откуда и перешёл в «Баварию» летом 2022 года.