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«Арсенал» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Баварии»

22 Февраля 2024 • 13:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
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24.02 18:00

Лондонский «Арсенал» намерен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего мюнхенской «Баварии» Матиса Теля. По информации от издания Bild, «канониры» присоединились к гонке за 18-летним французом.

Ранее сообщалось, что Тель недоволен своим положением в «Баварии», но проблемы игрока в большей степени связаны с главным тренером Томасом Тухелем. Есть вероятность, что Матис покинет «Альянц Арену» ближайшим летом.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого француза в 50 миллионов евро. Ранее Тель выступал у себя на родине в составе «Ренна», откуда и перешёл в «Баварию» летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Матис Тель трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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